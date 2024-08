Polícia encontra pedras de crack durante patrulhamento na Favela da Linha Vermelha - Foto: Divulgação

Publicado 01/08/2024 11:27

Macaé - Durante um patrulhamento de rotina na Rua Jesus Soares Pereira, na área conhecida como Favela da Linha Vermelha em Macaé, a polícia apreendeu 17 pedras de crack.

A operação ocorreu após abordagens a suspeitos no local, onde inicialmente nada de ilegal foi encontrado com os indivíduos. No entanto, uma busca mais detalhada nas proximidades da linha do trem resultou na descoberta do material ilícito.

A área é conhecida por ser controlada pela facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA). O material apreendido foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.