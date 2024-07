Polícia apreende drogas em operação contra o tráfico na Praça do Criard, Sol e Mar, Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 31/07/2024 14:09

Macaé - Uma operação policial realizada na Rua C, conhecida como Praça do Criard, no bairro Sol e Mar, em Macaé, resultou na apreensão de drogas na tarde desta quarta-feira (31). A ação foi desencadeada após informações recebidas de transeuntes sobre a presença de três indivíduos realizando tráfico de drogas no local, identificado como um ponto de venda controlado pela facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA).

Ao chegar ao local, a guarnição policial conseguiu abordar dois dos suspeitos, enquanto o terceiro conseguiu fugir. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com os detidos, uma sacola contendo 9 buchas de maconha, pesando aproximadamente 18g, foi localizada nas proximidades. Os materiais apreendidos foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia para investigação e procedimentos legais.