Publicado 01/08/2024 18:55 | Atualizado 01/08/2024 18:56

Macaé - Uma operação conjunta do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e outros órgãos de segurança resultou no fechamento de uma empresa de transportes de passageiros e produtos perigosos em Macaé, suspeita de operar com uma licença falsa. A ação, motivada por denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), contou com o apoio da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais (SUPCCA), do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e da Polícia Civil (PC), e aconteceu na noite de terça-feira (31).



Durante a operação, os agentes do Inea identificaram diversas irregularidades, incluindo o transporte não autorizado de produtos perigosos. A empresa foi flagrada utilizando uma licença de operação falsificada, supostamente emitida pelo órgão ambiental. Os fiscais encontraram um contêiner com óleo e dois caminhões, que foram apreendidos.

A ação enfrentou resistência e desacato por parte dos funcionários, o que levou à interdição e lacração imediata do estabelecimento. No entanto, no dia seguinte, os proprietários desobedeceram a ordem de fechamento e removeram o lacre, reabrindo a empresa.



Em resposta, a polícia foi chamada novamente e conduziu os funcionários e o gerente para a delegacia para prestar depoimentos. Uma pessoa foi presa, e a empresa foi autuada, multada e fechada mais uma vez.