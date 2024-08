Crianças interagem com viaturas especiais durante o evento "PMERJ de Portas Abertas" no 32º BPM de Macaé - Foto: Divulgação

Macaé - No sábado (3), o 32º BPM de Macaé realizou o evento "PMERJ de Portas Abertas", uma iniciativa destinada a fortalecer a relação entre a Polícia Militar e a comunidade local. O evento ocorreu simultaneamente em todos os batalhões do estado do Rio de Janeiro, proporcionando uma série de atividades para pessoas de todas as idades.

A comunidade pôde participar de um café da manhã com o comandante, tenente-coronel Marcelo Amorim Arêdes, e aproveitar serviços de saúde disponibilizados por uma equipe médica presente no local. As crianças, em especial, foram o foco principal, com atividades lúdicas e educativas, como palestras sobre higiene bucal, gincanas, e a distribuição de medalhas e brinquedos. Viaturas especiais, incluindo o blindado, a viatura escolar e a da Patrulha Maria da Penha, estiveram expostas, oferecendo uma experiência enriquecedora para os pequenos.

A Patrulha Maria da Penha destacou-se com sua campanha de conscientização sobre a violência doméstica, realizando panfletagem e conversando com a população. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) também participou, exibindo seus cães e suas habilidades em demonstrações para as crianças.

O evento contou com o apoio das equipes do Programa Segurança Presente Macaé, que garantiram a tranquilidade e o bom andamento das atividades.