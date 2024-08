Segundo o padre, sorteio será divulgado ao vivo por meio dos canais de comunicação da Paróquia - Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2024 13:11

Macaé - A Paróquia Santo Antônio de Macaé lançou a Ação Entre Amigos, com vários prêmios, que serão sorteados, no dia primeiro de setembro, ao final do evento de Carros Antigos Quebradores Hoodride, no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha. O objetivo é arrecadar fundos sociais, de evangelização e para a construção da nova igreja. Os carnês do sorteio começaram a ser divulgados na Festa de São Cristóvão ocorrida nos dias 20 e 21 de julho, na Praça do Visconde.

Entre os prêmios estão: fusca 1300 ano 1977; Iphone 15; sofá 2 lugares, da Brontelli; cafeteira; vale-compra no valor de R$ 500 no Supermercado Motiva; ventilador; Air Fryer 4l; babyliss; e um conjunto de panelas. O valor do bilhete é apenas R$ 10 e pode ser adquirido na secretaria da Paróquia Santo Antônio Macaé, situada na Travessa Padre Pedro, 671, Visconde de Araújo ou pelo whatsapp: (22) 99968-5149.

O sorteio será divulgado ao vivo por meio dos canais de comunicação da Paróquia: @santoantoniomacaeoficial (Instagram; Facebook ou pelo Youtube).