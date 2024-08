Está sendo o feito o tratamento do talude, além da implantação de canaletas de drenagem superficial e revegetação da encosta - Foto: Divulgação

Está sendo o feito o tratamento do talude, além da implantação de canaletas de drenagem superficial e revegetação da encostaFoto: Divulgação

Publicado 03/08/2024 17:46

Macaé - A Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração dos 322 quilômetros da BR-101/RJ entre Niterói e a divisa RJ/ES em Campos dos Goytacazes, anunciou o início das obras de estabilização e recuperação de um talude às margens da pista sentido Niterói no km 151,3 sul, em Macaé. A intervenção visa aumentar a segurança dos usuários e preservar a integridade da rodovia, prevenindo deslizamentos, especialmente durante as épocas de chuva na região.

O projeto elaborado pela concessionária inclui o tratamento de 7.022,13 m² do talude, com cortes no morro para a formação de planos inclinados, além da implantação de canaletas de drenagem superficial e revegetação da encosta. A previsão é que a obra dure três meses.

Os motoristas devem estar atentos às sinalizações de obras e respeitar os limites de velocidade indicados no trecho. Durante o período de obras, o acostamento da pista sentido Niterói estará interditado devido à movimentação de máquinas durante o dia. Essa medida visa garantir a segurança dos motoristas e dos profissionais que trabalharão no local.

As condições climáticas e operacionais podem alterar a programação das obras. Para acompanhar as condições de tráfego em tempo real, acesse o perfil @Arteris_AFL no X (antigo Twitter) ou ligue para o telefone gratuito 0800 282 0101.

Obras de estabilização e recuperação de talude na BR-101/RJ em Macaé buscam aumentar a segurança e prevenir deslizamentos.