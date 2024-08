A rápida resposta dos bombeiros evitou danos maiores - Foto: Reprodução Vídeo

A rápida resposta dos bombeiros evitou danos maioresFoto: Reprodução Vídeo

Publicado 05/08/2024 11:23

Macaé - Na manhã desta segunda-feira (5), um carro incendiou na Rodovia Amaral Peixoto, na Barra de Macaé, causando transtornos no trânsito local. Os bombeiros foram prontamente acionados e conseguiram controlar as chamas antes que o veículo fosse totalmente destruído. O incidente contribuiu para o congestionamento na região.

Outro caso de incêndio veicular foi registrado nas primeiras horas da madrugada. Um caminhão pegou fogo na Rua Alcides Mourão, no bairro Aroeira, também em Macaé. Os bombeiros intervieram e contiveram as chamas, mas parte dos fios elétricos foi danificada, resultando em falta de energia em uma área do bairro. O trânsito também ficou comprometido no início da manhã devido ao incidente.

As autoridades locais estão investigando as causas dos dois incêndios veiculares ocorridos em um curto intervalo de tempo. A rápida resposta dos bombeiros evitou danos maiores, mas a população de Macaé está em alerta diante desses episódios incomuns.

Bombeiros combatem incêndio em veículo na Rodovia Amaral Peixoto, Barra de Macaé, na manhã desta segunda-feira.