Candidatos se preparam para novas oportunidades na Feira de Empregos de Macaé - Foto: Ilustração

Candidatos se preparam para novas oportunidades na Feira de Empregos de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 07/08/2024 09:56

Macaé – No dia 17 de agosto, das 8h às 14h, Macaé será sede de uma importante Feira de Empregos no Colégio Castelo, localizado na Avenida Santos Moreira, 445, Miramar. Organizada pela página @vagasmacaeregiao, dirigida por Jaqueline Ouvídio, a feira tem o objetivo de conectar candidatos a empresas com vagas disponíveis, oferecendo uma excelente chance para aqueles que buscam reinserção no mercado de trabalho.

Os interessados devem se inscrever antecipadamente através de um formulário online. A entrada é gratuita, mas os participantes são encorajados a doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições carentes. No dia do evento, é essencial que os candidatos levem seus currículos impressos, certificados de treinamento válidos, comprovantes de escolaridade e a Carteira de Trabalho Digital (CTPS).

A Feira de Empregos de Macaé conta com o apoio do Colégio Castelo, RelyOn Nutec e Indeed Institute, e é patrocinada por D'Or Consultoria e Aknor RH.

Candidatos se preparam para novas oportunidades na Feira de Empregos de Macaé