Agentes do Segurança Presente de Macaé realizam prisão em flagrante de mulher com extensa ficha criminal após furto no centro da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2024 09:22

Macaé - Agentes do programa Segurança Presente de Macaé prenderam uma mulher com múltiplas anotações criminais após um furto no centro da cidade. A acusada, que já possui registros por tortura, ameaça, maus tratos, danos e furtos, foi flagrada em posse de diversos itens roubados após uma denúncia.

Os itens furtados incluem um liquidificador Mundial, um lava roupas líquido Brilhante de 3 litros, um amaciante de roupas Confort e nove desodorantes Dove. Graças à rápida e eficaz intervenção dos agentes, a mulher foi detida e todo o material roubado foi recuperado.

A suspeita foi encaminhada para a 123ª Delegacia de Polícia (DP) de Macaé, onde se descobriu que ela tinha um histórico criminal extenso. Após avaliação do delegado, a mulher permaneceu presa pelo crime de furto.

