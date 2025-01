Arma e carregadores apreendidos pela Polícia Civil durante ação no Engenho da Praia - Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2025 15:46

Macaé - Na noite de quarta-feira (15), policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, sob comando do delegado Dr. Victor Azevedo, apreenderam uma pistola Taurus PT e três carregadores no bairro Engenho da Praia. A operação foi resultado do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após uma mulher denunciar ameaças de morte feitas pelo ex-companheiro. O acusado afirmou estar armado, aumentando o risco à integridade da vítima.

Com base no processo de Medida Protetiva solicitado pela vítima, a Justiça determinou a busca imediata do armamento. A Polícia Civil agiu rapidamente, localizando e recolhendo a arma, reforçando o compromisso com a proteção das vítimas de violência doméstica.

A Polícia Civil reforça a importância de denúncias anônimas para garantir a segurança da população. Informações podem ser enviadas pelo WhatsApp da 123ª DP: (22) 98831-8043.