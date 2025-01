Material apreendido pela Polícia Civil com suspeitas de tráfico na Favela da Linha - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Civil com suspeitas de tráfico na Favela da LinhaFoto: Divulgação

Publicado 16/01/2025 15:25 | Atualizado 16/01/2025 15:25

Macaé - Uma operação da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé resultou na prisão de uma mulher identificada como C.D.C.O. e na apreensão de uma adolescente, ambas flagradas em atividade de tráfico de drogas na Favela da Linha. A ação foi coordenada pelos delegados Dr. Victor Azevedo e Dr. Raphael Motta.

Durante o monitoramento, as suspeitas foram surpreendidas vendendo entorpecentes. Com elas, os policiais apreenderam diversos pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro proveniente da comercialização da droga. As duas admitiram atuar como “vapores”, responsáveis por distribuir drogas aos usuários.

As envolvidas foram levadas para a 123ª DP, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça o pedido de apoio da população para combater o crime e tornar Macaé mais segura. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP: (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.