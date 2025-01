Todo o material foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2025 13:26 | Atualizado 15/01/2025 13:27

Macaé - Uma operação de patrulhamento realizada na Rua Jandira Perlingeiro, na Favela da Linha, em Macaé, resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes. Durante a ação, policiais perceberam a movimentação suspeita de um grupo que fugiu ao notar a aproximação da viatura.

Nas buscas pela área, a guarnição encontrou uma sacola contendo 102 pinos de cocaína, totalizando 204 gramas, e 152 pedras de crack, pesando 304 gramas.

Todo o material foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. A região é conhecida pela atuação da facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA).

As autoridades seguem intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas no município.