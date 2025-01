Ponte do Frade recebe asfalto nesta terça - Foto: Divulgação

Ponte do Frade recebe asfalto nesta terça Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2025 15:07

Macaé - O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Rio de Janeiro inicia nesta terça-feira (14) a aplicação de asfalto no desvio provisório da Ponte do Frade, localizada na RJ-162, em Macaé.

A obra será realizada das 9h às 12h e tem como objetivo garantir mais segurança e fluidez ao tráfego na região.



Durante o período de intervenção, a passagem de veículos estará suspensa, sendo liberada normalmente antes das 9h e após o meio-dia.

A execução do serviço conta com o apoio das secretarias de Mobilidade Urbana, Interior e Defesa Civil, que acompanham a operação para minimizar impactos no trânsito local.