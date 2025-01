Para a secretária de Cultura, Waleska Freire, a proposta é democratizar o acesso à arte - Foto: Reprodução

Publicado 13/01/2025 15:07 | Atualizado 13/01/2025 15:07

Macaé - A cultura de Macaé ganha novo fôlego com a reinauguração da Galeria Hindemburgo Olive, marcada para o dia 27 deste mês. O espaço abrirá as portas com três exposições de telas e fotografias, valorizando o talento de artistas locais. Interessados em expor suas obras podem agendar suas mostras pelo e-mail galerias.culturamacae@gmail.com.

A programação cultural segue agitada com o lançamento do projeto Choro na Rua Macaé, que estreia no sábado, dia 18, das 11h às 13h, no calçadão em frente à Nova Aurora. Já no dia 25, o Verão com Cultura, Arte e Luz ilumina o Anfiteatro Tonito Parada, na Imbetiba, das 16h às 22h, com música, poesia, artesanato e gastronomia. As edições acontecerão de forma alternada entre a Imbetiba e o Bar do Coco.

Para a secretária de Cultura, Waleska Freire, a proposta é democratizar o acesso à arte. “Nosso objetivo é aproximar a cultura da população com eventos que celebrem nossa identidade. O Choro na Rua resgata as raízes musicais de Macaé, enquanto o Verão com Cultura oferece entretenimento e lazer para toda a família”, destacou.

Além disso, a Secretaria prepara novidades para março, como o retorno do Quintas no Solar dos Mellos, a mudança provisória da Biblioteca Télio Barreto e a abertura das inscrições para a Escola de Dança no dia 15. A programação de Carnaval será organizada em parceria com a Secretaria de Turismo, prometendo ainda mais integração cultural na cidade.