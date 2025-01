Operação visa ordenamento público para um verão seguro - Foto: Divulgação

Publicado 11/01/2025 11:10 | Atualizado 11/01/2025 11:10

Macaé - Para assegurar um verão mais seguro e organizado, a Prefeitura de Macaé iniciou no último sábado (4) a Operação Verão 2025, voltada ao ordenamento público nas áreas de lazer mais movimentadas, como orlas de praias e cachoeiras. Uma reunião de alinhamento foi realizada na Secretaria de Mobilidade Urbana, reunindo o secretário Jayme Muniz e o secretário de Ordem Pública, Cesar Souza de Oliveira, para definir novas estratégias de atuação.

A operação reforça o combate à desordem pública, coíbe crimes ambientais, uso irregular de caixas de som e churrasqueiras em áreas naturais, além de intensificar o controle de trânsito. Barreiras de fiscalização serão montadas em pontos estratégicos, como no entroncamento da RJ-162 com RJ-168, que dá acesso às Cachoeiras de Macaé (Bicudas) e à localidade de Ciriaca (Glicério). No Sana, a organização do tráfego também será reforçada.

Segundo Jayme Muniz, o objetivo é garantir que moradores e visitantes aproveitem o verão com segurança, respeitando normas ambientais e o espaço público. A fiscalização será rígida para coibir o estacionamento irregular e assegurar o fluxo seguro de veículos.

A operação reúne esforços das secretarias de Ordem Pública, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Turismo e Posturas, em parceria com o 32º Batalhão de Polícia Militar.