Entre os destaques estão as vagas para operador de caixa entre outras - Foto: Ilustração

Publicado 10/01/2025 09:00 | Atualizado 10/01/2025 09:01

Macaé - A segunda semana de janeiro começou com ótimas oportunidades para quem busca inserção no mercado de trabalho em Macaé. A Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda divulgou 117 vagas de emprego em setores variados, abrangendo diferentes níveis de escolaridade. As vagas contemplam áreas como comércio, serviços, petróleo e gás, oferecendo chances para profissionais com ou sem experiência.

Entre os destaques estão as vagas para operador de caixa, atendente de oficina, web designer, cozinheiro, atendente de lanchonete, garçom, auxiliar de loja, padeiro, ajudante de padeiro, ajudante de cozinha, auxiliar técnico e assistente administrativo.

O setor de petróleo e gás também apresenta diversas oportunidades, como motorista de caminhão munck, inspetor de qualidade escalador (níveis 1 e 2), supervisor de manutenção eletromecânica N3, mecânico escalador, caldeireiro, soldador, pintor escalador e resgatista (níveis 1 e 2).

A Central do Trabalhador de Macaé está preparada para atender tanto candidatos quanto empregadores. O atendimento é realizado no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os interessados podem consultar a lista completa de vagas no portal da Prefeitura de Macaé ou realizar o cadastro online por meio de um link específico disponibilizado pela Secretaria.