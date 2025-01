Motocicleta apreendida durante patrulhamento na Rodovia Amaral Peixoto; condutor sem habilitação foi levado à delegacia - Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2025 14:06 | Atualizado 09/01/2025 14:06

Macaé - Durante patrulhamento na Rodovia Amaral Peixoto, no trevo que dá acesso à Praia do Pecado, uma equipe policial abordou uma motocicleta Honda Titan vermelha que estava sem placa de identificação. O condutor, ao ser questionado, alegou que o veículo havia sido roubado anteriormente.

Após consulta no sistema pelo número do chassi, foi constatado que a motocicleta estava em situação regular, com a placa original cadastrada e licenciamento em dia, mas o condutor não possuía habilitação para dirigir.

Diante da situação, agentes de Mobilidade Urbana foram acionados para realizar as autuações necessárias e proceder à remoção do veículo. O condutor foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia com apoio do Setor Eco, onde foi apresentado à autoridade policial para esclarecimentos.