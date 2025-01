Comprimidos de êxtase apreendidos e celular usado pelo suspeito foram apresentados na delegacia de Macaé - Foto: Divulgação

Comprimidos de êxtase apreendidos e celular usado pelo suspeito foram apresentados na delegacia de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 09/01/2025 14:02

Macaé - Durante patrulhamento na Rua Jandira Perlingeiro, no bairro Cajueiros, Macaé, uma equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT) abordou um indivíduo em atitude suspeita, vestindo casaco e boné pretos. O local é conhecido pelas autoridades como área de intensa movimentação do tráfico de drogas.

Com o suspeito, foi encontrada uma sacola plástica contendo 65 comprimidos de êxtase. Ao ser questionado, o homem admitiu que o material era destinado à venda no tráfico local. A guarnição encaminhou o suspeito e os itens apreendidos à 123ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Na delegacia, o indivíduo foi autuado com base no artigo 33 da Lei de Drogas (11.343/06) e permanece detido, à disposição da Justiça. A ação reforça o combate às drogas sintéticas na região.