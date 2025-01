Trabalho de recuperação provisória da ponte do Frade, na RJ 162, região Serrana de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2025 12:21 | Atualizado 09/01/2025 12:22

Macaé - O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, iniciou, na quarta-feira (8), o trabalho de recuperação provisória da ponte do Frade, na RJ 162, região Serrana de Macaé. Parte da ponte cedeu no último final de semana após as fortes chuvas.

O DRE está fazendo uma passarela para pedestres, além de instalar sobre a ponte uma estrutura metálica. Para a passagem de veículos será construído um desvio na lateral da ponte, com a instalação de galerias provisórias.

A previsão é de que parte do serviço seja concluído em breve, mas devido à instabilidade do tempo podem ocorrer mudanças no cronograma.

O trabalho é acompanhado pelas Secretarias Adjuntas de Interior, Defesa Civil, Saneamento e a Secretaria de Mobilidade Urbana.