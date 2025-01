O trabalho da polícia tem mostrado resultados positivos, com os índices de criminalidade caindo no semestre de 2024 - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 07/01/2025 16:32

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), responsável pela segurança das cidades de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, apresentou dados positivos no último semestre de 2024, com uma redução significativa nos índices de criminalidade. O resultado reflete o trabalho conjunto das Polícias Militar e Civil, além da colaboração com outros órgãos de segurança da Área Integrada de Segurança Pública 32 (AISP32), que têm atuado de forma estratégica no combate à criminalidade na região.

Entre as principais conquistas, destaca-se a redução de 40,9% na letalidade violenta, um número que reforça o compromisso das forças de segurança com a proteção da população. Esse indicador demonstra o sucesso das ações de repressão qualificada, que têm contribuído para diminuir os casos mais graves de violência.

Além disso, o roubo de veículos registrou uma queda de 28,6%, enquanto os roubos de rua também diminuíram, com uma redução de 31,1%. Esses dados refletem diretamente o trabalho preventivo realizado pela PM, por meio de abordagens, patrulhamento e operações de segurança que garantem maior tranquilidade aos moradores da região.

A parceria entre as forças de segurança e a comunidade é fundamental para o sucesso das operações, e, por isso, a Polícia Militar reforça o compromisso com a população, oferecendo canais de denúncia para combater crimes de forma eficiente. A população pode colaborar por meio do Disque Denúncia, um serviço anônimo para a comunicação de atividades criminosas. O número para denúncias via WhatsApp é (22) 99716-1810, e para emergências, deve-se acionar o número 190.

Com os resultados alcançados, o 32º BPM segue empenhado em manter a segurança e a ordem nas cidades sob sua jurisdição, buscando garantir a paz e o bem-estar de todos.