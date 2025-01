Alteração busca atender os usuários e moradores do distrito serrano - Foto: Arquivo

Publicado 07/01/2025 16:14

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Coordenadoria de Transporte, informou que a linha S13 Terminal Central x Frade está funcionando em sistema de baldeação nesta terça-feira (7). A alteração busca atender os usuários e moradores do distrito serrano, afetados pelo bloqueio na RJ-162.

O trecho próximo à ponte do Frade foi interditado após o desabamento causado pelas fortes chuvas do último domingo (5). A medida temporária garante que o transporte público chegue o mais próximo possível da área isolada, oferecendo uma solução emergencial enquanto as condições da via não são restabelecidas.

A orientação é que os passageiros fiquem atentos às mudanças no trajeto e programem seu deslocamento com antecedência. Equipes seguem monitorando a situação e avaliando a segurança da operação no local.