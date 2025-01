Ponte do Frade com solo comprometido exige acesso alternativo via Sana - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2025 15:05 | Atualizado 06/01/2025 15:18

Macaé - O serviço de ônibus da linha S13, que liga o Terminal Central ao Frade, foi interrompido nesta segunda-feira. Os veículos estão operando até Glicério, devido ao deslizamento do solo na ponte do Frade, que bloqueou o tráfego de veículos. Pedestres ainda podem atravessar, mas o acesso ao Frade só é viável pelo distrito do Sana.



As equipes de Trânsito, Interior e Defesa Civil estão monitorando a situação e reforçaram a sinalização em áreas críticas, incluindo a estrada da Usina Nova e a RJ-162, ambas interditadas. Na Estrada da Turma, o avanço do rio sobre a via causou interdição, enquanto em Glicério, paralelepípedos soltos no caminho para o Poço da Ciriaca foram sinalizados.



A Defesa Civil alerta para novas pancadas de chuva previstas para a tarde desta segunda-feira. O órgão mantém plantão 24 horas pelos números 199 ou WhatsApp (22) 99103-4275.

O solo da ponte do Frade cedeu e o acesso a Macaé pode ser feito somente pelo distrito do Sana Foto: Divulgação