Macaé avança como polo estratégico do gás natural no BrasilFoto: Ilustração

Publicado 05/01/2025 20:48

Macaé - Macaé consolida seu protagonismo no setor energético com a “Rota 5” do gás, um projeto que receberá investimentos de aproximadamente R$ 50 bilhões, e a busca pela instalação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN). Essas iniciativas estão alinhadas ao estudo “Perspectivas do Gás no Rio 2024-2025”, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que destaca o estado como líder nacional na exploração e produção de gás natural.

O estudo projeta um aporte de R$ 150 bilhões no setor nos próximos dez anos, com R$ 40 bilhões destinados à exploração e produção até 2030. Em Macaé, além do gás, obras estratégicas como a finalização do Aeroporto, revitalização de campos maduros na Bacia de Campos e a ampliação de serviços de saúde privada refletem o crescimento local.

Entre 2021 e 2024, a cidade liderou a geração de empregos formais no estado, excluindo a capital, com 36.964 novas vagas. A atração de investimentos e a capacitação de mão de obra têm sido os pilares dessa expansão econômica.

O estudo da Firjan será apresentado no dia 30, na Casa Firjan, durante um seminário que debaterá infraestrutura, mercado livre de gás e estratégias de fornecedores para o crescimento do setor.