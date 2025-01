Trecho revitalizado da RJ-168, mostrando o novo piso e canteiros remodelados - Foto: Divulgação

Publicado 04/01/2025 09:20

Macaé - Quem trafega pela RJ-168 em direção ao centro de Macaé já sente os benefícios do novo piso asfáltico. O trecho de três quilômetros, que se estende da ponte ao Trevo das Bandeiras, recebeu completa renovação no sentido centro, enquanto os trabalhos no sentido Horto seguem em ritmo acelerado. A obra contempla 50 mil metros de pavimentação, além de intervenções nos canteiros centrais e a reforma do emblemático monumento ao petróleo, que também ganhará iluminação renovada.

Após anos de descaso, o local passa por uma transformação que prioriza a segurança e o conforto dos motoristas. A revitalização do canteiro central inclui paisagismo reestruturado, complementando as melhorias na sinalização viária, que oferece maior proteção aos usuários.

Nos últimos anos, Macaé contabilizou mais de 300 intervenções urbanas, consolidando investimentos em infraestrutura como motor para o desenvolvimento e qualidade de vida. As ações buscam preparar a cidade para crescer de forma ordenada, atendendo às demandas da população e do setor econômico.