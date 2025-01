Agentes fiscalizam praias em Macaé no início da Operação Verão 2025 - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 04/01/2025 09:16

Macaé - Neste sábado (4), equipes iniciam a Operação Verão 2025 em Macaé, com foco na manutenção da ordem em locais de grande movimento, como praias e cachoeiras. As ações incluem fiscalização de crimes ambientais, organização do trânsito e combate a práticas inadequadas, como o uso indevido de caixas de som e churrasqueiras em espaços públicos.

As medidas buscam preservar a convivência harmoniosa entre moradores e visitantes, garantindo a segurança e o bem-estar durante o período de maior fluxo turístico. A operação também inclui orientações para reforçar a consciência ambiental e respeitar as normas de utilização dos espaços públicos.

A fiscalização será intensificada nos fins de semana e feriados, priorizando áreas que tradicionalmente recebem um grande número de pessoas. A iniciativa pretende alinhar o uso sustentável dos recursos naturais com a organização urbana durante a temporada.