Macaé - A virada de 2025 em Macaé foi celebrada com muita música e energia em diferentes pontos da cidade. Na Praia da Barra, os shows de Sandro Martins e do grupo Bom Gosto garantiram uma noite animada, repleta de samba e pagode. Com mais de 20 anos de carreira, Bom Gosto apresentou sucessos como "Curtindo a Vida", "Patricinha do Olho Azul" e "Um Só Sentimento", enquanto Sandro Martins trouxe seu pagode romântico, emocionando o público.

Alexandre Nogueira, autônomo e fã do gênero, esteve presente na Barra. "A festa foi excelente, com um repertório incrível. Samba e pagode são minha paixão", comentou.

Já no Sana, o cantor Dom Luiz trouxe o melhor do reggae para a virada. Com quase 50 anos de história na música, suas composições, como "A Vida" e "Goodbye", emocionaram a plateia ao abordar temas como amor, igualdade racial e as belezas do Sana, local que o artista transformou em sua morada e inspiração.

