Público se reúne na Praia dos Cavaleiros para assistir à queima de fogos e curtir o show de Lulu Santos - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 01/01/2025 11:29

Macaé - A virada de ano em Macaé foi marcada por uma combinação de música, luzes e emoção que atraiu milhares de pessoas às praias e à região serrana. A Praia dos Cavaleiros vibrou com o pop rock de Lulu Santos, enquanto o samba e pagode do Grupo Bom Gosto e de Sandro Martins animaram o público na Praia da Barra. No Sana, o reggae de Dom Luiz deu o tom da festa na Região Serrana.

A tradicional queima de fogos trouxe um espetáculo de 12 minutos, encantando o público com cores vibrantes e redução de 80% no barulho, uma medida que agradou quem sofre com hipersensibilidade sonora.

A família de Geruza Batalini, que veio de Trajano de Moraes, escolheu a Praia dos Cavaleiros para celebrar. “Foi inesquecível. Estamos na areia, entre família e amigos. O evento está muito bem organizado, e só temos a agradecer”, destacou.

Patrícia Rodrigues Vina, auxiliar gráfica de São Paulo, aproveitou o Réveillon pela segunda vez em Macaé e revelou seu encanto pela cidade. “Estou em uma excursão com 48 pessoas, mas sonho em morar aqui. Amo o clima e as pessoas”, declarou.

