Centro de Convenções revitalizado consolida Macaé como referência no turismo de eventosFoto: Divulgação

Publicado 30/12/2024 09:47

Macaé - O Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho foi oficialmente reinaugurado marcando o retorno de Macaé ao circuito nacional de grandes eventos. Considerado o maior espaço do interior do estado para feiras, convenções e exposições, o local passou por uma revitalização completa que inclui melhorias na infraestrutura, como nova rede elétrica, equipamentos de refrigeração, sistemas de saneamento e drenagem, além da instalação de novos elevadores e reparos no telhado e acabamento externo.

A modernização do espaço foi possível graças à parceria com instituições empresariais locais, buscando fortalecer a economia e atrair investimentos. Segundo declarações das autoridades presentes, o projeto representa um marco na recuperação econômica da cidade, com potencial para gerar novos negócios, impulsionar o turismo e criar empregos.

Durante o evento de reinauguração, diversas lideranças empresariais, políticas e setoriais destacaram a importância do Centro de Convenções no desenvolvimento de Macaé como um polo estratégico para eventos de grande porte. O espaço promete dinamizar a economia local, movimentando setores como hotelaria, gastronomia e serviços, além de fortalecer a imagem da cidade como locomotiva do estado e do país.

