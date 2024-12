Clínica do Idoso é inaugurada em Macaé, oferecendo atendimento integral para idosos com serviços especializados - Foto: Divulgação

Clínica do Idoso é inaugurada em Macaé, oferecendo atendimento integral para idosos com serviços especializadosFoto: Divulgação

Publicado 28/12/2024 11:11

Macaé - Macaé deu um importante passo na ampliação da assistência à saúde com a inauguração da Clínica do Idoso, nesta sexta-feira (27). A unidade foi planejada para atender pessoas acima de 60 anos com uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, dermatologistas e geriatras. Além disso, oferecerá atividades terapêuticas, práticas integrativas, acesso facilitado a exames e retirada de medicamentos.

Com uma estrutura moderna, a clínica promete facilitar o acesso a programas de saúde básica e preventiva, destacando-se como referência na cidade. A proposta é garantir cuidado especializado para essa parcela da população, promovendo qualidade de vida e acolhimento adequado às necessidades dos idosos.

O evento de inauguração contou com a presença de representantes municipais, do Conselho do Idoso e da comunidade, marcando mais um avanço no atendimento à saúde pública local.

Clínica do Idoso é inaugurada em Macaé, oferecendo atendimento integral para idosos com serviços especializados Foto: Divulgação