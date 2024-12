Operação reforça a presença das autoridades na região e demonstra o compromisso no combate à criminalidade - Foto: Reprodução

Publicado 27/12/2024 11:20

Macaé - Na Rua Jandira Perlingeiro, em Macaé, uma operação policial culminou na prisão de duas mulheres acusadas de tráfico de drogas. A guarnição, após receber informações detalhadas sobre a atividade ilícita na comunidade conhecida como Linha, deslocou-se ao local e obteve sucesso na abordagem das suspeitas.

Com elas, os policiais encontraram uma bucha de maconha, 58 pedras de crack e nove pinos de cocaína. Após a apreensão, as detidas foram conduzidas à delegacia de área, onde, após análise do delegado de plantão, tiveram a prisão confirmada por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.