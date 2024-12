Praias de Macaé se preparam para o Réveillon com cadastro de tendas, garantindo organização e diversão para todos - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/12/2024 09:41

Macaé - Os preparativos para a virada de ano em Macaé já começaram, e o prazo para inscrição de tendas nas praias vai até o próximo dia 30. Interessados devem comparecer à Coordenadoria de Posturas, localizada no segundo andar do Centro Administrativo Luiz Osório, na Avenida Presidente Sodré, no Centro, em horário comercial.

A instalação das tendas será permitida nas praias da Barra, Imbetiba, Cavaleiros e Pecado. As estruturas poderão ter até 3x3 metros, respeitando as áreas de preservação, como a restinga. Durante o cadastro, os responsáveis serão orientados sobre as regras de uso do espaço público e a correta montagem das tendas.

A instalação das estruturas estará liberada somente no dia 31 de dezembro a partir das 14h. Agentes de fiscalização acompanharão o processo para garantir a organização e a segurança no local.