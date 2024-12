Nova alça viária facilita a conexão entre a RJ-106 e a Linha Verde, melhorando o fluxo de veículos - Foto: Divulgação

Publicado 24/12/2024 14:47

Macaé - A alça viária que conecta a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) à Linha Verde começou a operar nesta segunda-feira, trazendo melhorias significativas para o fluxo de veículos na região. A nova via conta com pista dupla, área de estacionamento e uma ciclofaixa, representando um avanço na mobilidade urbana local.

O trajeto oferece uma alternativa eficiente para quem trafega pela Rodovia Amaral Peixoto. Agora, os motoristas podem acessar a Linha Verde pela Rua Sidnei de Vasconcelos Aguiar, cruzando a Rua Dolores Carvalho e utilizando a alça viária recém-construída, eliminando a necessidade de contornar o canteiro central.

Além disso, a Rua Professora Anna Benedicta foi transformada em via de mão única, criando um sistema binário que promete desafogar o trânsito na intersecção da RJ-106. Estudos apontam que a capacidade de acomodação no semáforo do novo acesso foi ampliada de 30 para 180 metros, passando a atender 41 veículos simultaneamente.