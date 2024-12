Material apreendido pela operação policial que desarticulou grupo criminoso na Serra de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 24/12/2024 14:32

Macaé - Na manhã de segunda-feira (23), uma operação integrada entre policiais civis e militares resultou na prisão de seis suspeitos de envolvimento com crimes de tortura e associação ao tráfico na Serra de Macaé. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados temporários expedidos pela 2ª Vara Criminal, após investigações que desvendaram episódios de extrema violência na localidade.

Os crimes investigados ocorreram em abril e agosto deste ano, quando dois homens foram brutalmente espancados com pedaços de madeira. Os ataques faziam parte de uma estratégia de "castigo pessoal", imposta por um grupo criminoso para manter o controle territorial.

A operação foi realizada nas comunidades de Córrego do Ouro e Trapiche. Entre os detidos, um dos líderes da organização foi flagrado com 653 invólucros de drogas, armas, munições e um veículo com indícios de clonagem.

As autoridades destacaram que o combate ao tráfico na região serrana tem sido uma prioridade ao longo de 2024, com diversas ações para enfraquecer grupos criminosos que aterrorizam a população local.