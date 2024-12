Estabelecimentos participantes exibirão o Selo de Qualidade em local visível, promovendo segurança alimentar - Foto: Ilustração

Estabelecimentos participantes exibirão o Selo de Qualidade em local visível, promovendo segurança alimentarFoto: Ilustração

Publicado 21/12/2024 10:43

Macaé - A Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária de Macaé deu início às inscrições para a Categorização Sanitária 2025, que concederá o Selo de Qualidade da Higiene ABC aos serviços de alimentação. O programa visa reconhecer os estabelecimentos que priorizam boas práticas sanitárias, garantindo alimentos seguros para a população.

De acordo com o coordenador de Vigilância Sanitária, Rogério Maciel de Oliveira, a iniciativa é um marco na transparência das inspeções realizadas na cidade. “Além de informar os consumidores, o programa valoriza os estabelecimentos que se comprometem com a saúde pública. É um benefício mútuo que promove escolhas conscientes e qualidade no serviço”, destacou.

As inscrições estão abertas até março de 2025 e devem ser realizadas presencialmente na sede da Vigilância Sanitária, localizada na Rua José de Aguiar Franco, 2150, Costa do Sol. O formulário preenchido e assinado será validado com uma confirmação por e-mail até o fim do prazo. Caso não haja retorno, os interessados devem contatar a coordenadoria.

O Selo de Qualidade da Higiene classifica os estabelecimentos em três categorias: A (cinco estrelas), B (quatro estrelas) e C (três estrelas). O certificado integra o Programa Alimento Seguro, reforçando o compromisso dos participantes com inspeções regulares e a exposição da classificação em local visível ao público.

As regras para adesão e participação estão descritas na Resolução nº 008 de 2023, disponível na sede ou pelos canais de comunicação da Vigilância Sanitária, como o e-mail visa@macae.rj.gov.br ou o Instagram @visamacae.