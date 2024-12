São utilizadas duas balsas, cada uma pesando 50 toneladas, que dão suporte para os painéis de LED - Foto: Douglas Smmithy

São utilizadas duas balsas, cada uma pesando 50 toneladas, que dão suporte para os painéis de LEDFoto: Douglas Smmithy

Publicado 20/12/2024 16:13

Macaé - A Prefeitura de Macaé promove nesta sexta-feira (20) e, também, no dia 27 deste mês, edições especiais do espetáculo Águas Dançantes para pessoas com hipersensibilidade auditiva, como autistas, bebês, idosos e animais de estimação. Os shows serão às 21 horas na Lagoa de Imboassica e serão completamente sem fogos. As músicas permanecem.

O espetáculo Águas Dançantes, especialmente adaptado para pessoas com hipersensibilidade auditiva, visa garantir que todos os cidadãos de Macaé possam desfrutar de momentos de lazer e alegria, respeitando as necessidades de cada um. A eliminação dos fogos teve o objetivo de criar um ambiente acolhedor e inclusivo.

Neste ano já são utilizados fogos de baixo ruído, que emitem apenas o barulho mecânico de quando são liberados, mas sem os estrondos quando explodem as luzes. Os fogos de artifício são sem explosões para minimizar o impacto de pessoas com sensibilidade, além de animais domésticos. Entretanto, especificamente nestas duas sextas-feiras (20 e 27/12), não haverá nenhum fogo.

O cadastro online para acesso de PCDs e idosos acessarem nos dias de preferência devem ser feitos três dias antes do evento, segundo a preferência por dia no link https://linktr.ee/smmurb

A estrutura integrada completa do show, de cerca de 70 metros de comprimento, é composta por dois painéis de led com cerca de 20 metros de comprimento cada.

São 50 refletores. A árvore de Natal também tem led com imagens. São seis pontos de efeito de fogo. Os refletores estão localizados nos seguintes pontos: seis em cada painel, dez de cada lado, além de seis na árvore e os demais na frente.

O evento combina elementos visuais e sonoros; águas, fogos, iluminação e lasers. O show completo tem duração de 20 minutos. Um dos pontos altos da apresentação é um filme de Natal, projetado nos dois painéis de LED. Após esse espetáculo, as águas dançantes permanecem em atividade por mais uma hora, com coreografias sincronizadas a músicas de trilhas natalinas.

São utilizadas duas balsas, cada uma pesando 50 toneladas, que dão suporte para os painéis de LED. Além disso, 200 metros de flutuantes foram construídos para suportar os diversos equipamentos responsáveis pelas águas dançantes, fogos, fumaça, lasers e iluminação do espetáculo.