Nova Ponte da Bicuda Pequena conectará comunidades rurais e impulsionará a logística da região - Foto: Reprodução

Publicado 19/12/2024 10:31

Macaé - No próximo sábado (21), às 11h30, será inaugurada a Ponte da Bicuda Pequena, uma obra que promete transformar a mobilidade e logística de comunidades na região. A nova ponte ligará localidades como Bicuda Pequena, Laje, Serro Frio, Boa Alegria e Córrego do Ouriço, beneficiando diretamente cerca de 300 famílias, especialmente pequenos produtores rurais que dependem de rotas eficientes para o transporte de mercadorias.

A construção da ponte será finalizada com a conclusão das cabeceiras, um dos últimos detalhes técnicos. O projeto foi executado com tecnologia de concreto protendido, abrangendo uma área de 275 metros quadrados e utilizando 14 toneladas de aço. Para garantir robustez, o empreendimento incluirá dois blocos de ancoragem com 16 metros cúbicos cada, além de pavimentação em 47 metros quadrados de paralelepípedos e 29 metros de meio-fio, assegurando durabilidade e segurança.

Com a entrega, a infraestrutura da região será fortalecida, facilitando o tráfego de veículos e pessoas e aprimorando o escoamento da produção local.