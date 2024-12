Premiação reconhece esforços de Macaé na preservação ambiental e no fortalecimento de áreas protegidas - Foto: Divulgação

Publicado 18/12/2024 12:44 | Atualizado 18/12/2024 12:45

Macaé - Macaé brilhou no ranking estadual do ICMS Ecológico, consolidando-se como referência em políticas ambientais no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia realizada na segunda-feira (16), no Palácio Guanabara, a cidade recebeu dois importantes certificados: 4º lugar no Critério Soma de Grau de Implementação e Conservação de Unidades de Conservação e 6º lugar no Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente.

A secretária de Ambiente e Sustentabilidade, Isaura Sales, destacou que o ICMS Ecológico, criado em 2007, premia cidades que investem em ações de conservação ambiental, avaliando critérios como proteção de áreas verdes, tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos. “Esses resultados refletem um trabalho contínuo e comprometido com o desenvolvimento sustentável. Com os planos de manejo previstos para 2025, esperamos alcançar colocações ainda melhores no próximo ranking”, afirmou.

Entre os avanços que levaram Macaé a essa posição destacada estão a ampliação do Parque Natural Municipal Atalaia, consolidada pela Lei 5.090/2023, e a aprovação do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica em 2024. Além disso, iniciativas pioneiras em Educação Ambiental, regulamentadas por resoluções específicas, reforçam o papel do município na preservação ambiental.

Para os próximos anos, Macaé planeja entregar os planos de manejo de diversas Unidades de Conservação, incluindo o Parque do Barreto, o Arquipélago de Santana e a Área de Proteção Ambiental do Sana. Segundo Isaura Sales, a implementação desses projetos será crucial para consolidar o município como um modelo de gestão ambiental no estado.