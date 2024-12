As operações de fiscalização são realizadas de forma rotineira nas vias do município - Foto: Divulgação

As operações de fiscalização são realizadas de forma rotineira nas vias do municípioFoto: Divulgação

Publicado 17/12/2024 15:08

Macaé - Em mais uma ação de fiscalização nas vias da cidade, a Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, em conjunto com o 32º Batalhão de Polícia Militar, identificou um veículo (motocicleta) trafegando com placa adulterada, nesta terça-feira (17). O condutor foi conduzido à 123º Delegacia de Polícia Civil.



O crime de adulteração está previsto no artigo 311 do Código Penal: “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, componente ou equipamento”. A pena, além de multa, é de reclusão de três a seis anos.



As operações de fiscalização são realizadas de forma rotineira nas vias do município com intuito de coibir a circulação de veículos irregulares, principalmente motocicletas. A ação começou cedo nesta terça-feira.



“As operações serão intensificadas ainda mais neste período de festas e verão para o melhor ordenamento nas vias e o respeito às leis e regras de trânsito”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.



De acordo com o coordenador da Coordenadoria Operacional de Trânsito, Sérgio Lopes, durante as operações também são verificados o cumprimento do uso de itens de segurança, documentação do condutor e do veículo.



Essas ações contribuem para a redução de sinistros de trânsito e na melhoria dos índices de segurança do município.

