Câmara de Vereadores de Macaé se prepara para diplomação e celebra maior representatividade feminina no LegislativoFoto: Ilustração

Publicado 16/12/2024 13:03

Macaé - A diplomação dos candidatos eleitos nas últimas eleições municipais será realizada nesta quinta-feira (19), às 14h, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Macaé. A cerimônia, organizada pela Justiça Eleitoral, validará os mandatos do prefeito reeleito, do vice-prefeito, de 17 vereadores e seus suplentes. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube, permitindo que o público acompanhe todos os detalhes.

Um dos destaques é a reeleição do atual prefeito, que garantiu um segundo mandato após conquistar ampla maioria de votos. Ao seu lado, o vice-prefeito eleito também será diplomado. No Legislativo, o município viverá um momento histórico com a maior bancada feminina já registrada: quatro vereadoras tomarão posse na próxima legislatura, refletindo um avanço significativo na representatividade das mulheres na política local.

Entre os vereadores, novos nomes se somam a figuras já conhecidas, compondo um grupo diversificado que assumirá as funções a partir de janeiro de 2025. No mesmo dia, os eleitos escolherão a nova Mesa Diretora da Câmara, que conduzirá o Legislativo no biênio 2025-2026.