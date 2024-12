Ação policial em Malvinas resulta na apreensão de cocaína e prisão de suspeito - Foto: Divulgação

Ação policial em Malvinas resulta na apreensão de cocaína e prisão de suspeito

Publicado 14/12/2024 19:50

Durante patrulhamento na Rua Tatagiba, no bairro Malvinas, em Macaé, agentes interceptaram um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ao notar a aproximação da guarnição, o indivíduo tentou fugir para o interior de uma residência, mas foi alcançado pelos policiais.Durante a abordagem, foi encontrado um aparelho celular em posse do suspeito e, no banheiro da residência, 260 pinos de cocaína. O homem confessou atuar no tráfico da região.Após alegar mal-estar durante o deslocamento, o acusado foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica e, em seguida, conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.