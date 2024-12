Comemoração dos 30 anos do Sinpro Macaé e Região, símbolo de resistência e lutas pela educação e pelos direitos dos professores - Foto: Divulgação

Publicado 13/12/2024 14:35 | Atualizado 13/12/2024 14:36

Macaé - Lutas históricas e avanços concretos marcaram as três décadas de atuação do Sinpro Macaé e Região, que, em dezembro de 2024, celebra 30 anos de existência. Representando os professores da rede particular, o sindicato consolidou sua força ao expandir sua atuação territorial para oito municípios: Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Rio Bonito, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus.

Ao longo desses anos, o Sinpro Macaé e Região se fortaleceu com conquistas significativas nas convenções e acordos coletivos para a Educação Básica e o Ensino Superior. Além disso, esteve à frente de lutas emblemáticas, como os atos em defesa da democracia, greves gerais contra as reformas trabalhista e previdenciária, e mobilizações nacionais, como o Tsunami da Educação.

Para a professora Guilhermina Rocha, que assumirá novamente a presidência do sindicato em 2025, a trajetória do Sinpro reflete o compromisso com os professores e a sociedade. “Estamos atentos não apenas aos direitos trabalhistas, mas também à construção de uma educação de qualidade. Nossa missão é articular ações que tragam avanços concretos e transformações reais”, afirmou.

Investimentos na formação educacional também marcaram essa trajetória. O sindicato promoveu palestras e eventos com especialistas, como o professor Gaudêncio Frigotto (UERJ), Fernando Penna (UFF) e Kátia Reis (Fiocruz/ENSP). Em parceria com a Fiocruz, foi desenvolvida uma pesquisa inédita sobre os impactos da pandemia na vida dos professores da rede privada, reforçando o papel do sindicato na geração de conhecimento relevante para a categoria.

“A história do Sinpro Macaé e Região é um retrato de resistência e ação coletiva, sustentada pela união da categoria em defesa dos direitos trabalhistas e da educação como um bem público e social”, complementou Guilhermina.