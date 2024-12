Organização e segurança no Réveillon: tendas seguirão regras para garantir a preservação e o ordenamento das praias locais - Foto: Ilustração

Publicado 11/12/2024 14:07

Macaé - A organização para o Réveillon nas praias do município já começou, e as regras para montagem de tendas foram divulgadas pela Coordenadoria Especial de Posturas. O cadastro para autorização de uso do espaço público inicia na próxima segunda-feira, dia 16, e vai até 30 de dezembro. A medida se aplica a estruturas com dimensões de até 3x3 metros, respeitando as áreas de restinga, que não podem ser ocupadas.

As tendas poderão ser instaladas nas praias da Barra, Imbetiba, Cavaleiros e Pecado. Interessados, sejam moradores ou visitantes, deverão comparecer presencialmente ao Setor de Ordenamento e Eventos, localizado no segundo andar do Centro Administrativo Luiz Osório, no Centro da cidade, para efetuar a inscrição gratuita. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Será necessário apresentar documento com foto e CPF, além de indicar o local desejado.

A montagem das estruturas só será permitida no dia 31 de dezembro, a partir das 14h. Durante o processo, equipes de fiscalização acompanharão para garantir o ordenamento do espaço público. No ato do cadastro, os inscritos receberão orientações detalhadas sobre as permissões e restrições para o uso das tendas ao longo da orla.