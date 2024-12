Macaé abre novas oportunidades de qualificação com o Programa Autonomia e Renda Petrobras, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade social - Foto: Paula Johas

Macaé abre novas oportunidades de qualificação com o Programa Autonomia e Renda Petrobras, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade socialFoto: Paula Johas

Publicado 10/12/2024 10:29 | Atualizado 10/12/2024 10:29

Macaé - Macaé será um dos municípios beneficiados com o lançamento, na terça-feira (10), do edital de 190 vagas gratuitas oferecidas pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras, em parceria com a Firjan SENAI SESI. O objetivo é qualificar moradores em situação de vulnerabilidade socioeconômica, proporcionando novas oportunidades de emprego e geração de renda. As inscrições estão abertas até o dia 23 de dezembro.

Os cursos oferecidos na cidade incluem áreas como Almoxarife de Obras, Caldeireiro, Desenhista Mecânica, Sinaleiro Amarrador, Mecânico de Máquinas Industriais e Segurança do Trabalho, este último sendo um curso técnico. A duração das qualificações varia de quatro a 18 meses, conforme o tipo de formação.

Além da qualificação profissional, o programa também oferece 60 horas/aula de oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), voltadas ao fortalecimento das competências sociais dos participantes, com o intuito de aumentar a empregabilidade.

Aos aprovados, o programa concede bolsas-auxílio mensais no valor de R$ 660,00, com valor diferenciado para mulheres com filhos de até 11 anos, que receberão R$ 858,00. Para garantir o benefício, os participantes devem manter 75% de frequência nas atividades.

A seleção será feita por sorteio eletrônico, e os pré-requisitos incluem ter mais de 18 anos, atender à escolaridade mínima exigida e ser morador da cidade de Macaé. O público prioritário do programa são pessoas em situação de vulnerabilidade, como mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos, pardos, refugiados e pessoas com deficiência.