Publicado 09/12/2024 14:43

Macaé - As mulheres são maioria na turma do curso Auxiliar em Serviços Diversos, do Campus Macaé do Instituto Federal Fluminense (IFF), ofertado pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras. As aulas tiveram início em outubro deste ano e seguem com 36 alunos matriculados no total, sendo 34 mulheres, número que chama a atenção e alerta para a questão do desemprego que atinge a população feminina.



Outro dado que merece destaque é faixa etária dos participantes, que varia entre 18 e 53 anos, demonstrando que diversas gerações são contempladas pelo Programa. Os números se alinham aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, os quais defendem a igualdade de gênero e a inclusão social.

As mulheres estão longe de terem condições igualitárias no mundo do trabalho, especialmente no que se refere a remunerações e horas trabalhadas, considerando também a necessidade de equilibrar a vida profissional e os afazeres domésticos. No Brasil, essa desigualdade é bastante acentuada: em 2022, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho foi de 53,3%, enquanto a dos homens foi de 73,2%, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao incentivar a qualificação de mulheres em setores ligados ao de Óleo e Gás, o Programa Autonomia e Renda contribui diretamente para a mudança deste cenário. Além de serem gratuitos, os cursos oferecem bolsas-auxílio no valor de R$ 660,00 para todos os estudantes. No caso de mulheres com filhos de até 11 anos, esse valor passa a ser de R$ 858,00 mensais, o que representa um incremento de 30%.

Esperança e Futuro - Seja em busca do primeiro emprego ou de novas oportunidades, essas estudantes ingressaram no curso com o objetivo de se qualificar e transformar seu futuro. A escolha pelos estudos reflete o desejo de aprendizado, bem como a determinação em superar barreiras e conquistar autonomia econômica em um mundo do trabalho cada vez mais exigente. E, apesar dos avanços em algumas áreas, a desigualdade de gênero ainda persiste.

Cada aluna traz consigo uma história única, marcada por desafios pessoais e profissionais, incluindo o retorno à sala de aula após anos de afastamento. Por diferentes razões, muitas dessas estudantes estão fora do mercado de trabalho há algum tempo. Mas esse hiato, embora dificultador, não diminuiu a persistência dessas mulheres, que procuram recuperar a confiança e reescrever suas trajetórias de forma mais promissora.

A aluna Luila Antônio Rosa, 39 anos, mãe de dois filhos, está sem trabalhar há um ano, pois precisou se dedicar exclusivamente à família. “Tive que parar de trabalhar para acompanhar o tratamento do meu filho, que precisa de atenção especial. Hoje ele está bem melhor e tenho certeza que posso ter de novo um emprego”, afirmou. A preocupação com o futuro dos filhos é uma grande motivação para o aperfeiçoamento profissional. “A atual razão de querer estudar para ser alguém na vida é poder dar uma educação melhor para eles”, completou.

Também cheia de expectativas é a aluna Adriana Silva Eugênio, 38 anos, mãe de dois filhos, que ficou desempregada e viu no Programa Autonomia e Renda Petrobras uma chance importante para sua formação profissional. “Enxerguei no curso uma oportunidade de me qualificar e adquirir conhecimentos que seriam essenciais para o meu retorno ao mercado de trabalho e tenho certeza de que todas nós estamos cada vez mais próximas desse objetivo!”.

É essencial que as mulheres ocupem espaços nos mais diversos setores, especialmente naqueles historicamente dominados por homens, como a indústria e a tecnologia. “A presença das mulheres no mercado de trabalho, exercendo todo o seu potencial, é um fator transformador para a sociedade. Nosso papel como instituição de ensino é criar condições para essa mudança, oferecendo igualdade de oportunidades que ajudem a quebrar barreiras”, observou a Diretora-Geral do Campus Macaé do IFF, professora Aurea Yuki Sugai, primeira mulher eleita ao cargo na instituição.

Inclusão como prioridade - O Programa Autonomia e Renda Petrobras é uma iniciativa da Petrobras, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e com a Firjan SENAI SESI. Seu principal objetivo é qualificar pessoas que residem nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, oferecendo cursos gratuitos e bolsas-auxílio para aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho.

Todos os cursos ofertados pelo Programa são presenciais e destinados a pessoas em condição de vulnerabilidade socioeconômica, de baixa renda e sem vínculo formal de emprego, priorizando grupos minorizados, tais como mulheres, pessoas com deficiência, pretos, pardos, pessoas transgêneros, travestis, indígenas, quilombolas e refugiados.

A previsão é de que sejam abertas 310 vagas para o IFF Macaé nos próximos dois anos em cursos nos níveis Técnico Subsequente ao Ensino Médio e de Formação Inicial e Continuada-FIC. Os interessados podem acompanhar todas as oportunidades oferecidas pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras no site autonomiaerenda.com.br e nas redes sociais @iff.macae e @iffluminense.