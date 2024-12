Espetáculo Fantastiquê leva magia e cores ao encerramento do projeto Arte Por Toda Parte no Polo Fronteira - Foto: Ilustração

Espetáculo Fantastiquê leva magia e cores ao encerramento do projeto Arte Por Toda Parte no Polo FronteiraFoto: Ilustração

Publicado 07/12/2024 10:00

Macaé - O bairro Fronteira se transforma em palco para o espetáculo de encerramento do ano do projeto Arte Por Toda Parte, com a apresentação "Fantastiquê – O Circo Chegou". O evento acontece neste sábado (7), das 19h às 0h, na Rua Manoel Marques Monteiro, nº 724, em frente ao Polo Fronteira, reunindo arte, cultura e emoção em uma noite mágica.

O enredo leva o público a uma cidade cinzenta e sem vida, onde o brilho da arte foi encoberto pela monotonia. Tudo muda com a chegada do circo, trazendo cores, alegria e esperança. "É um convite para abrir o coração e mergulhar na fantasia. Hoje, é dia de circo!", explica Leandro Riscado, coordenador do Polo Fronteira.

O espetáculo reúne alunos e professores do projeto, exibindo meses de dedicação às oficinas artísticas. A apresentação é uma celebração do talento local e da capacidade da arte de transformar realidades, ressaltando a importância da cultura como instrumento de inclusão e desenvolvimento.

Além do show principal, o evento contará com atrações complementares para toda a família, como música, dança e interação com o público. A expectativa é de que a performance encante moradores e visitantes, reforçando o impacto positivo do projeto na comunidade.