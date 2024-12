Vila do Papai Noel estará aberta até 6 de janeiro, com horários específicos para fotos impressas gratuitas - Foto: Reprodução

Publicado 06/12/2024 11:20

Moradores do bairro Pecado deverão adesivar seus veículos para acessar a área durante as apresentações das Águas Dançantes. O bloqueio começa a partir das 19h nos dias de semana e 18h nos finais de semana, estendendo-se até o fim do evento, que estreia no domingo (8), às 20h.



Quem ainda não realizou o cadastro pode fazê-lo até sexta-feira (6), na Secretaria de Mobilidade Urbana, localizada na Rua Euzébio de Queiroz, 678, Centro. O atendimento ocorre das 9h às 12h e das 13h às 16h.



A medida visa organizar o tráfego e garantir a segurança durante o espetáculo, que promete atrair grande público.

Vila do Papai Noel estará aberta até 6 de janeiro, com horários específicos para fotos impressas gratuitas Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (6), Macaé inicia as celebrações natalinas com a inauguração da Vila do Papai Noel e do Parque da Praia Campista, às 19h. A programação inclui espaços decorados para fotos, apresentações culturais e um carrossel, encantando moradores e visitantes.A Vila do Papai Noel estará aberta até 6 de janeiro, com horários específicos para fotos impressas gratuitas. O local também contará com atrações no palco para toda a família.Paralelamente, o novo Parque da Praia Campista será aberto ao público, destacando-se como o maior parque sustentável da cidade, preservando vegetação nativa e promovendo contato direto com a natureza.No domingo (8), o espetáculo das Águas Dançantes inicia sua temporada, agora com fogos de baixo ruído, garantindo maior acessibilidade. As apresentações ocorrem até 1º de janeiro de 2025, sempre às 21h nos dias úteis e 20h nos finais de semana, proporcionando uma experiência memorável.