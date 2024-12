Obra será lançada na Cidade Universitária de Macaé - Foto: Ilustração

Obra será lançada na Cidade Universitária de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 05/12/2024 11:02

Macaé - No próximo dia 17, às 9h, será lançado na Cidade Universitária de Macaé o livro Polifonias: Sistema de Garantias de Direitos e o Cuidado Ampliado da Criança e do Adolescente. Organizado por Paulo de Tarso Peixoto e Lucas Bernardes, o trabalho reúne reflexões de profissionais de diversas áreas, abordando a proteção e o cuidado integral a crianças e adolescentes.

A publicação é resultado do Programa de Educação Permanente para Conselheiros Tutelares e do Centro Municipal de Atenção à Infância e Adolescência (Cemaia), com a colaboração de instituições como o Ministério Público, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e a Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio. Entre os textos, estão contribuições de especialistas que atuam diretamente na defesa dos direitos da infância e juventude.

Com uma abordagem interdisciplinar, a obra busca ampliar a compreensão e a articulação entre os diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos, promovendo ações mais efetivas e humanizadas. Segundo os organizadores, o livro não apenas traz teoria, mas também práticas que visam melhorar o trabalho em rede, destacando a cooperação e o diálogo como ferramentas indispensáveis para enfrentar os desafios atuais.

O lançamento promete reunir educadores, conselheiros tutelares e gestores interessados em fortalecer a proteção social e o respeito à dignidade de crianças e adolescentes, além de apresentar novas perspectivas para políticas públicas na área.

Obra destaca a importância da cooperação interdisciplinar na proteção da infância e juventude