Evento também teve como foco a sensibilização sobre o acolhimento humanizado e os cuidados técnicos necessários para o tratamento - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2024 16:25

Macaé - Foi realizado nesta quarta-feira (04) um Workshop Prático de Estomias em Macaé, com o intuito de capacitar enfermeiros das áreas de Atenção Básica, Média e Alta Complexidade para o atendimento adequado aos pacientes ostomizados. O evento também teve como foco a sensibilização sobre o acolhimento humanizado e os cuidados técnicos necessários para o tratamento.

Renata Fernandes Viana, coordenadora Geral de Enfermagem, destacou a importância de eventos como esse para o aprimoramento contínuo dos profissionais da saúde. "Oficinas e workshops são essenciais para expandir o conhecimento dos enfermeiros, capacitando-os a se tornarem multiplicadores de informações e a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes", explicou.

Lívia Gerhard, enfermeira e gerente do Polo de Ostomia, enfatizou a relevância do acolhimento no processo de recuperação do paciente. "Além dos cuidados com a troca da bolsa de ostomia, é fundamental proporcionar um atendimento que envolva também a questão emocional, explicando ao paciente como utilizar o equipamento de forma correta e oferecendo o suporte necessário para uma adaptação mais tranquila", disse.

O Polo de Ostomia oferece apoio técnico e social aos pacientes, com orientações sobre os cuidados necessários após a cirurgia e informações sobre direitos sociais e previdenciários. A unidade distribui mensalmente os dispositivos necessários para o tratamento, e os pacientes são acompanhados de perto para garantir o bom uso dos materiais.

A ostomia, que pode ser temporária ou definitiva, é um procedimento cirúrgico que cria um novo trajeto para a eliminação de urina e fezes. Quando definitiva, o paciente é classificado como deficiente físico, tendo direito aos benefícios concedidos a pessoas com deficiência no Brasil.

O Polo de Ostomia está localizado na Rua Visconde de Quissamã, 674, no Centro de Macaé, no mesmo endereço da Casa do Curativo.