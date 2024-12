Praia Campista será o cenário do Sesc Verão 2025, reunindo esportes e cultura - Foto: Divulgação

Publicado 03/12/2024 17:11

Macaé - Representantes de setores econômicos e esportivos se reuniram com o Sesc Campos nesta terça-feira (3) para planejar o Sesc Verão 2025, evento que acontecerá nos finais de semana entre 1º e 16 de fevereiro, na Praia Campista. A arena será palco de atividades esportivas como futebol, futevôlei e vôlei, além de shows com artistas renomados, bandas locais e atrações culturais.

Durante o encontro, destacou-se a importância de integrar modalidades esportivas que agradam à comunidade local. "Queremos alinhar a programação para refletir os interesses dos moradores e visitantes", explicou a gerente do Sesc Campos, Débora Magalhães.

Uma visita técnica foi realizada no local onde será montada a arena, consolidando os preparativos. A programação completa, incluindo todas as atrações, será divulgada em breve, prometendo lazer e diversão para públicos de todas as idades.