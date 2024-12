Macaé prepara inauguração da Vila do Papai Noel nesta quarta-feira após ajustes no cronograma - Foto: Douglas Smmithy

Macaé prepara inauguração da Vila do Papai Noel nesta quarta-feira após ajustes no cronogramaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/12/2024 16:52

Macaé - A aguardada inauguração da Vila do Papai Noel, prevista para esta terça-feira (3), foi transferida para quarta-feira (4) devido às chuvas na região. A decisão segue orientações meteorológicas para garantir a segurança do público e mantém o horário original, às 19h, no Parque da Praia Campista.

Com decoração especial e atrações que encantam moradores e turistas, a Vila oferece espaços instagramáveis, a casa do Papai Noel e uma programação recheada até 6 de janeiro. Outra grande atração, o espetáculo das Águas Dançantes, estreia no dia 8 de dezembro, às 20h, na Lagoa de Imboassica. Este ano, o show contará com fogos de baixo ruído, promovendo acessibilidade para todos.

As apresentações das Águas Dançantes seguem até o Ano Novo, em horários variados durante a semana e aos finais de semana, reforçando o clima mágico das festividades natalinas. Vila do Papai Noel encanta com decoração natalina e programação para toda a família

Macaé prepara inauguração da Vila do Papai Noel nesta quarta-feira após ajustes no cronograma Foto: Douglas Smmithy